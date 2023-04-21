Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti

Kazara Aşk ve Çınar dizilerinde aldığı rollerle tanınan Sude Zülal Güler anne acısıyla sarsıldı. 22 yaşındaki oyuncu annesinin ölüm haberini sevenlerine yaptığı paylaşımlar duyurdu.

"SENİ ALLAH'A EMANET ETTİK"

Sude Zülal Güler "Benim bebeğim, benim güzel kalplim, benim güzel annem, en iyi arkadaşım, sana nasıl veda edilir bilmiyorum, ama bunun bir veda olmadığını da biliyorum, sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki, dünyanın en iyi annesi… Seni çok seviyorum, en çok da senin için her şeyin çok güzel olacağına söz veriyorum. Şimdi çok güzel bir yerdesin, seni güzel Allah'ıma emanet ettik, cennetinde huzur bul annem" sözleriyle annesiyle olan anılarını paylaştı.

CENAZE DETAYLARINI PAYLAŞTI

Genç oyuncu annesinin cenaze ayrıntılarını da paylaştı. Güler'in annesinin cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yeniköy Yeni Camii'nden kalkacak, Yeniköy aile kabristanlığına defnedilecek.

SUDA ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Suda Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Makedonya kökenli olan Güler, 2013 yılında rol aldığı "Çınar" dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. 2018 yapımı "Keşif" filmi ile de beyaz perdeye adım atan Sude Zülal Güler ayrıca, Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl İsimsizler ve Kazara Aşk gibi yapımlarda rol aldı.