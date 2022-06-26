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Gece Boyunca Göz Göze Eğlendiler

Snob Magazin - Magazin
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Gece Boyunca Göz Göze Eğlendiler

Sıla Türkoğlu ve Kaan Yıldırım, Bodrum'da Hello dergisinin gecesinde göz göze eğlendi. İkilinin fanları sosyal medyada "Bu bakışlardan aşk çıkar mı?" yorumu yaptı.

Emanet dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Sıla Türkoğlu dizide Yaman karakterini canlandıran rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile ilişkisini de bitirmişti. Türkoğlu daha sonra Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı ile bir detoks merkezi çıkışı görüntülenmişti.

Türkoğlu basında çıkan aşk haberlerini yalanlamıştı.

Öte yandan Kaan Yıldırım da Hande Erçel ile ilişkisini bitirdikten sonra Tuğçe Açıkgöz'le anılsa da kalbinin boş olduğunu her fırsatta tekrarladı.

Sıla Türkoğlu ve Kaan Yıldırım, Bodrum'da Helle dergisinin özel gecesinde sabahın ilk ışıklarına kadar göz göze eğlenmesi yeni aşk dedikodularını alevlendirdi.

Şarkıcı Ayla'nı sahnesinde şarkılara eşlik eden ikili, şarkıları birbirinin gözüne bakarak seslendirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İkilinin birbirine bakışları iki tarafın fanlarını da hareketlendirdi. Hem Kaan Yıldırım hem de Sıla Türkoğlu'nun fanları sosyal medyada hesaplarından "Bu bakışlardan aşk çıkar mı?" yorumunu yaptı.

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