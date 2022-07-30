Gamze Özçelik'in kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Oyunculuğu bırakarak kendi kurduğu derneği ile yardımlar yapmaya başlayan Gamze Özçelik'in oyuncu kardeşi Meltem Özçelik, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ablası gibi dine yönelen ve tesettüre giren Özçelik, Gamze Özçelik'e benzerliğiyle de adından söz ettirdi.
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Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan 39 yaşındaki Gamze Özçelik, mesleğini bırakarak Umuda Koşanlar Derneği'ni kurdu. Çeşitli ülkelere giderek yardıma muhtaç insanlara ulaşan Özçelik, özel hayatıyla merak konusu oldu. 4 kız kardeşi olan Özçelik'in kendisi gibi oyuncu Meltem'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
YILLAR ÖNCE TESETTÜRE GİRDİ
Birçok dizide rol alan Meltem Özçelik, oyunculuğa ara vererek ablasının derneği ile yardımlar yapmaya başladı. 32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasının izinden giderek tesettüre girdi. Yıllar önce dine yönelen ve sosyal medya hesabından dini paylaşımlar yapan Özçelik, ablasına benzerliğiyle de dikkat çekti.