Gamze Özçelik'in kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan 39 yaşındaki Gamze Özçelik, mesleğini bırakarak Umuda Koşanlar Derneği'ni kurdu. Çeşitli ülkelere giderek yardıma muhtaç insanlara ulaşan Özçelik, özel hayatıyla merak konusu oldu. 4 kız kardeşi olan Özçelik'in kendisi gibi oyuncu Meltem'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

YILLAR ÖNCE TESETTÜRE GİRDİ

Birçok dizide rol alan Meltem Özçelik, oyunculuğa ara vererek ablasının derneği ile yardımlar yapmaya başladı. 32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasının izinden giderek tesettüre girdi. Yıllar önce dine yönelen ve sosyal medya hesabından dini paylaşımlar yapan Özçelik, ablasına benzerliğiyle de dikkat çekti.

İşte Meltem Özçelik'in fotoğrafları...