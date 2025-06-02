Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa "evet" dedi

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuklar Duymasın dizisindeki "Havuç" karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile sade bir düğünle dünyaevine girdi. Paris'te gerçekleşen evlilik teklifinin ardından çift, mutluluklarını evlilikle taçlandırdı.

Bir dönemin sevilen dizilerinden Çocuklar Duymasın ile tanınan oyuncu ve şarkıcı Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile evlendi. Çiftin nikâhı, aile bireyleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle gerçekleşti. 2002 yılında yayınlanmaya başlayan ve Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kızılay, özel hayatında da mutluluğu buldu.

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Geçtiğimiz aylarda Paris'te romantik bir evlenme teklifinde bulunan Kızılay'ın o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Teklifin ardından aile arasında gerçekleştirilen sade bir nişan töreniyle evlilik hazırlıklarına başlayan çift, ilişkilerini resmiyete taşıdı.

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Nikâh törenine çiftin yakın arkadaşları ve aile üyeleri katılırken, sanat camiasından da destek geldi. Ancak Kızılay'ın Çocuklar Duymasın dizisinde anne ve babasını canlandıran başrol oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın düğüne katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu! Dev derbi bizleri bekliyor
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Süper Lig devinden
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Bakanlık uyardı! Türkiye'de her 25 kişiden biri bu hastalığı taşıyor
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Kütahya'da 1 ton 200 kiloluk kurbanlık 350 bin TL'ye satıldı

Ağırlığı 1 tondan fazla olan tosun, rekor fiyata satıldı
Ali Koç'un Şampiyonlar Ligi Finali'ne gidiş nedeni belli oldu! O yıldız futbolcuyu istemiş

Şampiyonlar Ligi Finali'ne meğerse o yıldızın transferi için gitmiş
Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları

Ülkeye akılalmaz biçimde girmişler! İşte sürpriz saldırının detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.