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Fotoğraf çekimi sırasında dalgalara kapılan model kayalıklara çarparak yaralandı

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Rus model Kate Loshkareva, Kaliforniya'da okyanus kenarında fotoğraf çekimi sırasında dev bir dalganın etkisiyle kayalıklara çarptı. Helikopterle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Loshkareva, 'Bella Hadid gibi olmak istedim, ancak Titanik'teki Jack gibi oldum" diyerek herkesi güldürdü.

Rus model Kate Loshkareva, Kaliforniya'da deniz kenarında fotoğraf çekiminde dev dalganın etkisiyle yaralandı. Dengesini kaybeden model, kayalıklara çarptı. Kate, Instagram'da kaza sonrası Bella Hadid olmak istediğini ancak Titanik'teki Jack gibi olduğunu ifade etti. Ciddi yaralanmamış ve hemen taburcu edildi.

Okyanusta yapılan fotoğraf çekimi sırasında dalgalara kapılarak ölümden dönen model yaralandı.

İsmiKate Loshkareva olarak açıklanan Rus modelKaliforniya'da deniz kenarında fotoğraf çekim yaptığı sırada dev bir dalganın kendisini suya çekti. Model dengesini kaybedip kayalıklara çarptı.

Kate adı verilen model, Kaliforniya'da deniz kenarında çekim yaparken şaşırdı ve ani bir dalganın kendisini suya çekmesiyle dengesini kaybetti ve zarar görmeden dışarı çıktı.

Yaşadağı kaza sonrası Instagram'da yaptığı açıklamada, Bella Hadid gibi olmak istediğini fakat Titanik'teki Jack gibi olduğunu söyledi.

Modelin bir arkadaşı yaşadığı kaza sonrası modelin helikopterle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Fakat ciddi bir şekilde yaralanmadığı için hemen taburcu edildiğini söyledi.

Fotoğraf çekimi sırasında dalgalara kapılan model kayalıklara çarparak yaralandı

Fotoğraf çekimi sırasında dalgalara kapılan model kayalıklara çarparak yaralandı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

California 3. Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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