Fitliğinden ödün vermiyor! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla yine tam not aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fitliğinden ödün vermiyor! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla yine tam not aldı

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:
Fitliğinden ödün vermiyor! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla yine tam not aldı

Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla bilinen ünlü oyuncu Irmak Ünal, son olarak spor yaptığı anları paylaştı. Spor sütyeni ve mini şortuyla halter kaldıran Ünal'a hayranlarından tam not geldi.

2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçtikten sonra sürpriz bir kararla Bali'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçmişten bu yana devam ettirdiği spor alışkanlığından da ödün vermiyor.

SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞIYOR

Ünal, spor yaptığı anları ve bikini pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyor. Halter kaldırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Irmak Ünal mini şortu ve spor sütyeniyle dikkat çekti.

Fitliğinden ödün vermiyor! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla yine tam not aldı

HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu'nun kızı Irmak Ünal, bikinili pozlarının ardından spor yaptığı anlarla gündeme geldi. Ünal, uzun zamandır koruduğu fiziği nedeniyle hayranlarından tam not aldı.

Fitliğinden ödün vermiyor! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla yine tam not aldı

İşte Ünal'ın o pozu:

Fitliğinden ödün vermiyor! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla yine tam not aldı

Haberler.com - Magazin

Irmak Ünal, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title