Fitliğinden ödün vermiyor! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla yine tam not aldı
Haberler.com - Magazin
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Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla bilinen ünlü oyuncu Irmak Ünal, son olarak spor yaptığı anları paylaştı. Spor sütyeni ve mini şortuyla halter kaldıran Ünal'a hayranlarından tam not geldi.
2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçtikten sonra sürpriz bir kararla Bali'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçmişten bu yana devam ettirdiği spor alışkanlığından da ödün vermiyor.
SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞIYOR
Ünal, spor yaptığı anları ve bikini pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyor. Halter kaldırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Irmak Ünal mini şortu ve spor sütyeniyle dikkat çekti.
HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI
Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu'nun kızı Irmak Ünal, bikinili pozlarının ardından spor yaptığı anlarla gündeme geldi. Ünal, uzun zamandır koruduğu fiziği nedeniyle hayranlarından tam not aldı.
İşte Ünal'ın o pozu:
Haberler.com - Magazin