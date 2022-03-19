Fitliğinden ödün vermiyor! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla yine tam not aldı

2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçtikten sonra sürpriz bir kararla Bali'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçmişten bu yana devam ettirdiği spor alışkanlığından da ödün vermiyor.

SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞIYOR

Ünal, spor yaptığı anları ve bikini pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyor. Halter kaldırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Irmak Ünal mini şortu ve spor sütyeniyle dikkat çekti.

HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu'nun kızı Irmak Ünal, bikinili pozlarının ardından spor yaptığı anlarla gündeme geldi. Ünal, uzun zamandır koruduğu fiziği nedeniyle hayranlarından tam not aldı.

İşte Ünal'ın o pozu:





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