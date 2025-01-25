Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Konya'da 4 katlı bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında

Enkazdan saatler sonra bir güzel haber daha geldi
Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Ferdi Tayfur'un oğlundan duygusal sözler: Sensiz ilk doğum günüm

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Tayfur, babasının vefatından sonraki ilk doğum gününü sosyal medya üzerinden duygusal bir mesajla paylaştı.

2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un oğlu Taha, 17 yaşına bastı. Sanatçının en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak babasını andı.

Tayfur, babasız kutladığı ilk doğum gününde şu ifadeleri kullandı:

"Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün.

"YANIMDA OLAMADIĞIN İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı da seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum. Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın. Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam"

Ferdi Tayfur'un oğlundan duygusal sözler: Sensiz ilk doğum günüm

Ferdi Tayfur'un oğlundan duygusal sözler: Sensiz ilk doğum günüm

Ferdi Tayfur'un oğlundan duygusal sözler: Sensiz ilk doğum günüm
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri
img

Dünyaca ünlü şarkıcı Rıhanna'dan cesur pozlar!
img

Güvenlik kamerasının kaydı ortaya çıktı! İşte anbean yangın faciası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bolu'daki facia böyle başlamış

Güvenlik kamerasının kaydı ortaya çıktı! İşte anbean yangın faciası
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Konya'da çöken binadan iki kişinin kurtarılma anları kamerada

Enkaz altındaki şahsın AFAD görevlisine ilk sözü dikkat çekti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü

Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.