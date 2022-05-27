Fenomen Taha Duymaz estetik yaptırdı! Son halini görenler inanamıyor - Haberler

Sosyal medyada son dönemde yaptığı yemek videolarıyla adından söz ettiren ancak daha sonra takipçileriyle yaşadığı diyaloglar nedeniyle bir anda gözden düşen Taha Duymaz, estetik ameliyatı oldu.

BURUN AMELİYATI OLDU

Zor günleri geride bırakan Taha Duymaz, takipçilerine yemek videoları çekmeye ve paylaşımlar yapmaya devam ediyor. TikTok'ta ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı oldu ve o halini de paylaştı.

DEĞİŞİMİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Instagram'da yaptığı soru cevap etkinliğiyle bunun zor bir süreç olduğu da söyleyen Taha Duymaz'ın değişimi takipçilerini bir hayli şaşırttı. YouTube videolarında Taha Duymaz'ın burnu sargılı olmasına rağmen inanılmaz bir değişim yaşadığı dikkat çekti.

İşte Taha Duymaz'ın son hali: