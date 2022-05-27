Fenomen Taha Duymaz estetik yaptırdı! Son halini görenler inanamıyor - Haberler

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Fenomen Taha Duymaz estetik yaptırdı! Son halini görenler inanamıyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Instagram'da paylaştığı yemek videolarıyla adını duyuran fenomen Taha Duymaz, burun estetiği yaptırdı. Duymaz'ın ciddi bir değişim içerisinde girmesi, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Sosyal medyada son dönemde yaptığı yemek videolarıyla adından söz ettiren ancak daha sonra takipçileriyle yaşadığı diyaloglar nedeniyle bir anda gözden düşen Taha Duymaz, estetik ameliyatı oldu.

BURUN AMELİYATI OLDU

Zor günleri geride bırakan Taha Duymaz, takipçilerine yemek videoları çekmeye ve paylaşımlar yapmaya devam ediyor. TikTok'ta ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı oldu ve o halini de paylaştı.

Fenomen Taha Duymaz estetik yaptırdı! Son halini görenler inanamıyor

DEĞİŞİMİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Instagram'da yaptığı soru cevap etkinliğiyle bunun zor bir süreç olduğu da söyleyen Taha Duymaz'ın değişimi takipçilerini bir hayli şaşırttı. YouTube videolarında Taha Duymaz'ın burnu sargılı olmasına rağmen inanılmaz bir değişim yaşadığı dikkat çekti.

İşte Taha Duymaz'ın son hali:

Fenomen Taha Duymaz estetik yaptırdı! Son halini görenler inanamıyor

Fenomen Taha Duymaz estetik yaptırdı! Son halini görenler inanamıyor

Fenomen Taha Duymaz estetik yaptırdı! Son halini görenler inanamıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Sosyal Medya, Instagram, Estetik, Fenomen, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

MUSTAFA KEMAL:

KULAKLARI YELKEN OLARAK MI KULLANACAK?

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