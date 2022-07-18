Fenomen Melodi Elbirliler ile evli olan Arda Türkmen baba oluyor
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan ünlü şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Sosyal medya hesaplarından güzel haberi veren çift, "Pek yakında 3 kişiyiz" ifadelerini kullandı.
Uzun bir süredir aşk yaşayan 47 yaşındaki ünlü şef Arda Türkmen ile 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Uzun süredir bebek bekledikleri ileri süren çiftten beklenen güzel haber geldi.
"PEK YAKINDA 3 KİŞİYİZ"
Sosyal medya hesaplarından aynı anda teknede çektirdikleri fotoğrafları paylaşan çift, bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Türkmen ve Elbirliler, paylaşımlarına "Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz" notunu ekledi. Çiftin Erbirliler'in göbeğini tutarak verdikleri pozlara Burçin Terzioğlu, Derya Şensoy, Aslıhan Güner, Bengü, Seda Bakan, Hande Soral ve Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları yağdı.