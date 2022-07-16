Fenomen annelere 'Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin' diyen Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

O Hayat Benim ve Zalim İstanbul gibi dizilerle şöhreti yakalayan genç oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fenomen annelerin çocuklarını giydirme şeklini eleştirdi.

"ÇOCUKLARIN KADIN GİBİ GİYDİRİLMESİ İĞRETİ"

Instagram hesabında bir kız çocuğunun videosunu yayınlayarak Bahar Şahin,"Kız çocuklarını, çocuk gibi değil de kadın gibi giydirdikleri zaman iğreti ile izliyorum. Bir ton ruh hastasıyla yaşadığımız bu dünyada... Yani kimse yanlış anlamasın ya da ne anlıyorsa anlasın. Pedofili hastası insanlara malzeme çıkartmaktan başka bir şey değil! Çocuk çocuktur. Tütülü elbiseler giyer, renkli taytlar, simli taşlı tişörtler... Allah aşkına şu güzelim çocuk birazdan kahve alıp kız veya erkek arkadaşlarıyla koyu bir sohbete düşecek gibi" dedi.

"ÇOCUKLARI 25-30 YAŞINDAKİ KADIN GİBİ GİYİNDİRMEYİN"

Şahin sözlerinden dolayı kendisini eleştiren bir takipçisinin mesajını paylaşarak da şunları söyledi: "Bakın mesela yani buna bir şey denmez, cahile laf anlatılmaz. 5 yaşındaki çocuğu açık giydirmeyin demiyorum 25-30 yaşında biri gibi giydirmeyin. Görüntüye kadınlar yüklemeyin bırakın çocuk gibi kalsın diyorum. Çocuklar sosyal medyanın bir kuklası zaten olmamalıdır."

"BEĞENİ ALMAK İÇİN ÇOCUKLARINIZI KILIKTAN KILIĞA SOKUYORSUNUZ"

Şahin, paylaşımların ardından bir de video yayınlayarak "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin. Evet, zaman aynı değil. Şu an sosyal mecralarda biraz beğeni almak için çocuklarınızı kılıktan kılığa sokuyorsunuz. Ben bundan yana değilim. Benim ülkemde de bunun çok örneği var. Yapmayın, çok kötü gözüküyor" ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Genç oyuncunun sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Şahin'i haklı bulmayan kullanıcılar "Devir değişti, çocuklar artık böyle giydiriliyor" derken bir kısmı da genç oyuncuyu haklı buldu.