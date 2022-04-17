Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Oğulları Karan 3 Yaşında - Haberler

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Oğulları Karan 3 Yaşında

Snob Magazin - Magazin
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Oğulları Karan 3 Yaşında

'Kuruluş Osman'ın yıldızı 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün oğulları Karan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı., geçtiğimiz gün oğulları Karan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Oyuncu Fahriye Evcen ile meslektaşı Burak Özçivit, 2017 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Mutlu evliliklerinden Karan isminde bir çocukları olmuştu. Türkiye'nin en gözde çiftlerinden olan oyuncu çiftin oğulları Karan 3 yaşına bastı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğullarına görkemli bir doğum günü düzenledi.

Ferrari konseptli doğum günü partisi düzenleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, duygusal anlar yaşadı.

3 yaşına giren Karan'ın gözdesi olduğu ferrari markasının konseptiyle hazırlanan doğum gününe dair fotoğraf ve videolara rekor beğeni geldi. Fahriye Evcen'in sadeliği ve samimi tavırları takdir topladı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Oğulları Karan 3 Yaşında

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Oğulları Karan 3 Yaşında

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Oğulları Karan 3 Yaşında

Snob Magazin / Magazin

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Evlilik, Doğum, Magazin, Haberler

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