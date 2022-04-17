Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Oğulları Karan 3 Yaşında

Oyuncu Fahriye Evcen ile meslektaşı Burak Özçivit, 2017 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Mutlu evliliklerinden Karan isminde bir çocukları olmuştu. Türkiye'nin en gözde çiftlerinden olan oyuncu çiftin oğulları Karan 3 yaşına bastı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğullarına görkemli bir doğum günü düzenledi.

Ferrari konseptli doğum günü partisi düzenleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, duygusal anlar yaşadı.

3 yaşına giren Karan'ın gözdesi olduğu ferrari markasının konseptiyle hazırlanan doğum gününe dair fotoğraf ve videolara rekor beğeni geldi. Fahriye Evcen'in sadeliği ve samimi tavırları takdir topladı.