Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le romantik 'yaza veda' pozu verdi

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışıp 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun süre "örnek çift" olarak anılsa da, son yıllarda birlikte paylaşım yapmamaları ve sosyal medyadaki etkileşimlerinin azalması, ilişkilerinde sorun olduğu iddialarını doğurdu. Geçtiğimiz haftalarda ise Evcen'in Instagram hesabından "Özçivit" soyadını kaldırması bu söylentileri alevlendirdi. Soyadını saatler sonra yeniden eklemesi kısa süreli bir panik havası yaratsa da, çiftin günler sonra birlikte samimi bir poz paylaşması, "her şey yolunda" mesajı olarak değerlendirildi.

ŞİDDET İDDİASI MAGAZİN GÜNDEMİNE DAMGA VURDU

Tüm bu gelişmelerin ardından, "Beyaz Magazin" programında ortaya atılan şiddet iddiası gündemi daha da ısındırdı. Komşuların evden yükselen sesleri duyduğu ve çiftin tatilde de tartışmaya devam ettiği ileri sürüldü. İddialar, Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişikliklerin bu tartışmaların bir yansıması olabileceği şeklinde yorumlandı.

"AİLE HAYATINA BİRAZ SAYGINIZ OLSUN"

Tartışmaların büyümesi üzerine çiftin sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse, bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır."

FAHRİYE EVCEN'DEN YAZA VEDA MESAJI

Ayrılık iddialarını yalayan ikiliden Fahriye Evce sosyal medya sayfasından yaza veda mesajı paylaştı. Eşi Burak Özçivit ile olan romantik bir karesini yayınlayan Evcen paylaşımına ise , "Yaza hafif ve pürüzsüz bir elveda bir dahaki sefere görüşürüz ve şehre tekrar hoş geldin " notunu düştü.