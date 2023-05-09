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Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisiyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Magazin Haberleri

Başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu nikahtan ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kocan Kadar Konuş, Maide'nin Altın Günü, Organize İşler Sazan Sarmalı, Erşan Kuneri ve Masumlar Apartmanı başta olmak üzere sayısız dizi ve film projesinde başrol oynayan Ezgi Mola, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. Başarılı oyuncu sade bir törenle hayatını Mustafa Sakallı ile birleştirdi.

Ünlü çift, dün akşam Beşiktaş'taki bir otelde aile içinde gerçekleşen sade törenle evlendi. Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin oldu.

Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisiyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Ezgi Mola ve Mustafa Sakallı'nın nikahından ilk kare geldi. Başarılı oyuncu Instagram hesabından gelinlikli fotoğrafını paylaştı. Sade bir gelinlik tercih eden Mola, güzelliği ve zarafetiyle büyüledi. Çiftin nikah pozuna 1 milyona yakın beğeni geldi.

Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisiyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Şahan Gökbakar, Uraz Kaygılaroğlu, Hande Erçel ve Oğuzhan Uğur gibi birçok ünlü isim güzel oyuncuyu tebrik etti.

Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisiyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisiyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisiyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisiyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Mustafa Sakallı Ezgi Mola Magazin Haberler

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