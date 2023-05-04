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Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi

Magazin Haberleri

Şarkılarının yanı sıra değişimiyle de sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde estetik operasyonlar için bıçak altına yattı. Karlı'nın son halini gören takipçileri ise Petek Dinçöz ve Hadise'ye benzetti.

Sesi ve açıklamalarıyla yıllardır adından söz ettiren Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde bıçak altına yattı. Yüz ve vücudu için birçok operasyon yaptıran şarkıcı, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

"DUDAĞI BİRAZ YUKARI ALIP YÜZÜ DE GERECEĞİZ"

Karlı'ya estetik yapan doktoru, ameliyat öncesi yaptığı açıklamada "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz. Kollar icin vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe yapacağız. Böylece 2-3 gün sonra günlük aktivitelerimizi yapabiliyor olurken 7 ile 10 gün sonra sonuç tüm güzelliğiyle görünür olacak" demişti.

Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi

"HADİSE ZANNETTİM"

Değişimiyle merak edilen Karlı, sahne öncesi makyaj yaptırdığı anları yayınlayarak son halini de göstermiş oldu. Dudak ve yüzünden belli bir değişiklik olan şarkıcının son hali ise Petek Dinçöz ve Hadise'ye benzetildi. Karlı'nın paylaşımına "Yanlışlıkla Hadise'nin resmini paylaşmışsın" yorumunu yaptı.

Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi

Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi

Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi

Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi

Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi

Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Songül Karlı Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Zeki Anti:

Bunlar neden kendileriyle barışık değil acaba?

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Ocean Express cargo Ltd:

ESKİ HALİ ÇOK İYTİYDİ..ŞİMDİ ÇAKMA HADİSE

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