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Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu

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Hafta için her gün NOW TV'de yayın yapan Çağla Şıkel, genç kızlara meydan okuduğu fiziğiyle adından söz ettirirken zaman zaman yaptırdığı estetik müdahalelere adından söz ettiriyor. Şıkel son olarak yüzüne yaptırdığı işlemle takipçilerinin tepkisini çekti.

"YAZIK ETMİŞ KENDİNE"

Bir marka ile yaptığı işbirliği kapsamında kamera karşısına geçen Çağla Şıkel'in dudaklarındaki eşitsizlik, elmacık kemiklerindeki dolgunluk ve ön dişleri dikkat çekti. Son hali takipçileri tarafından hiç beğenilmeyen ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturunca "Yazık etmiş kendine" yorumları yapıldı.

İşte Şıkel'in son hali ve gelen yorumlar...

Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'ın son hali alay konusu oldu

Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'ın son hali alay konusu oldu

Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'ın son hali alay konusu oldu

Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'ın son hali alay konusu oldu

Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'ın son hali alay konusu oldu

Haberler.com / Barış Polat - Magazin

3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

faruk merttürk:

Kendi parasıyla kendine yazık etmiş. Bunların parasını alan doktora helal olsun.

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o zen:

Çağlacığım güzelliğin batıyor mu. Türkiye nin en güzel kadını iken, bu halin nedir yahu senin estetiğe ihtiyacın mı var canım

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VEFA:

Bu sefer olmamış be Çağla, şu tamirat tadilat işlerinde artık bir dursan diyorum.

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Ömer DEMİRCİ:

Çirkinlik başa bela

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0
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