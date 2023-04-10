Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, Merve Boluğur'un eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı
Magazin Haberleri
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, geçtiğimiz sene Merve Boluğur'un eski sevgilisi işletmeci Erkan Şen ile aşk yaşamaya başladı. Önceki gün birlikte görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından da ilişkilerini ilan etti.
2017 yılında Alişan ile nişanlanan ve düğün hazırlığı yaparken ayrılık kararı alan Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, özel hayatıyla adından söz ettirdi. Alişan'dan sonra adı kimseyle anılmayan Erol, Merve Boluğur'un eski sevgilisi Erkan Şen ile görüntülendi.
AYNA KARŞISINDA POZ VERDİLER
Önceki akşam Bebek'te el ele görüntülenen çift, soruları yanıtsız bıraktı. İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla göz önünde yaşamayı tercih eden ikili, Instagram hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı. Hafta sonunu birlikle geçiren çift, ayna karşısında verdikleri romantik pozu Instagram hesaplarından yayınladı.
Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti geçtiğimiz sene aşk yaşamaya başlamış ancak ilişkileri kısa sürmüştü.