Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, Merve Boluğur'un eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, geçtiğimiz sene Merve Boluğur'un eski sevgilisi işletmeci Erkan Şen ile aşk yaşamaya başladı. Önceki gün birlikte görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından da ilişkilerini ilan etti.