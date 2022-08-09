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Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti

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Kolombiya'da 2019'da katıldığı karnavalda güzelliği ile jüriyi kendine hayran bırakan Yuliana Estacio isimli genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı. Talihsiz kadın aldığı derin yanıklardan dolayı hayatını kaybetti.

21 yaşındaki Evis Yuliana Estacio Cortes, Kolombiya'nın Barbacoas köyünde korkunç bir saldırıya maruz kaldı. Eski sevgilisi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen genç kadın, hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Korkunç saldırının ardından ikinci ve üçüncü derece yanıklar yaşayan ve hızla yakındaki bir kliniğe kaldırılan Cortes, tedavisi yeterli olmayınca Pasto'daki Üniversite Hastanesine nakledildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın, ne yazık ki 2 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde öldü.

Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERMİŞ

Yerel medya saldırganla isminin Brayan olduğunu bildirdi. Yuliana'nın arkadaşları ve ailesi ise, çiftin fırtınalı bir ilişkisi olduğunu aktardı. Yakın arkadaşı Rosita Quintero "Öğrenebildiğimiz tek şey, öğleden sonra erkek arkadaşıyla tartıştığı. Nedenini bilmiyoruz ama ona defalarca vurduğunu ve sonunda benzin attığını öğrendik. Sonra da onu ateşe vermiş.'' diye açıkladı.

Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti

Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti

Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti

Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti

Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti

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