Eşi cezaevinde hayatını kaybeden Elif Karlı, kahreden detayı verdi: Hastalıklarından dolayı tutuksuz yargılanmasını talep etmiştik

Şarkıcı Elif Karlı'nın bir süredir cezaevinde yatan 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ölüm haberi sonrası konuşan Karlı, eşinin kalp rahatsızlığı, böbrek yetmezliği ve şeker ile mücadele ettiğini söyleyerek "6 Şubat'taki davasına kadar ev hapsini istemiştik. Fakat sonucu beklerken haber geldi" dedi.

Türk halk müziğinin başarılı sanatçılarından Elif Karlı'nın 7 aydır cezaevinde olan eşi Cengiz Karlı, bugün sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Karlı, birçok kez eşinin rahatsızlıklarından dolayı ev hapsi ya da tutuksuz yargılanması için başvurularda bulunduklarını ancak reddedildiğini söyledi.

"EV HAPSİNİ İSTEDİK, CEVAP GELMEDEN VEFAT ETTİ"

30 yıllık eşinin vefatıyla ilgili 2. Sayfa programının sunucularına açıklama yapan başarılı sanatçı, eşinin yıllardır hastalıklarla mücadele ettiğini ve tahliye olması için başvurularda bulunduklarını söyledi. Eşinin iki gün önce de rahatsızlandığını söyleyen şarkıcı, "Eşim 2 gün önce ağır bir grip geçirdi. Zatürreden şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü ve aramayınca korktum. Sabaha karşı 04.00 gibi cezaevinden telefon aldım. Telefonda beni alıştırarak Cengiz'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler. Eşim ağır kalp hastasıydı. 2009 yılında çok ciddi bir kalp ameliyatı geçirdi ve bacağı dahil 18 stendi vardı. Onun yanı sıra böbrek yetmezliği ve şekeri vardı. Bu sebeple de 6 Şubat'taki davasına kadar ev hapsini istemiştik. Fakat sonucu beklerken haber geldi" dedi.

"DEFALARCA KEZ EŞİMİN TUTUKSUZ YARGILANMASI TALEP ETTİK"

Instagram hesabından eşinin vefat haberini duyurarak sitem eden Elif Karlı, "7 aydır Tokat T Tipi Cezaevi'nde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığıyla tutuksuz yargılanmasını talep ettiğim ancak ret cevapları aldığım eşim Cengiz Karlı, dün gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir" ifadelerini kullandı.