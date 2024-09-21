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Engin ve Dilan Polat soluğu dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar

Engin ve Dilan Polat soluğu dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar
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Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu soluğu dövmecide aldı. Dilan Polat karın boşluğuna "Güçlüyüm ama kalbim hassas" yazdırırken Engin Polat da boynuna "Tarih cesurlar sever" yazdırdı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun yargılandığı davada tutuklu sanık kaldı. Cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hayatlarına devam eden aile, vücutlarına dövme yaptırdı.

"TARİH CESURLARI SEVER"

İki dövme yaptıran Dilan Polat kolunun içine "Sensiz hayatı hayal edemiyorum", karın boşluğuna da "Güçlüyüm ama kalbim hassas" yazdırdı. Yeni tahliye olan Engin Polat da boynuna "Tarih cesurları sever" ifadelerini yazdırdı. Sıla Doğu ise koluna S harfinin bulunduğu bir motif çizdirerek "Sadece kendin ol" yazılı bir dövme yaptırdı. Eskisi gibi Instagram hesabından paylaşımlar yapmaya başlayan Dilan Polat yeni dövmelerini de yayınlamayı ihmal etmedi.

Engin-Dilan Polat ve Sıla Doğu soluğu dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar

Engin-Dilan Polat ve Sıla Doğu soluğu dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar

Engin-Dilan Polat ve Sıla Doğu soluğu dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar

Engin-Dilan Polat ve Sıla Doğu soluğu dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar

Engin ve Dilan Polat soluğu dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Dilan Polat Engin Polat Sıla Doğu Magazin

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Yorumlar (16)

Şenol:

Habere bak çay demle

42
0
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slh Erz:

Az utanma olsa insan içine bile çıkamazlar ama nerdeeee

40
0
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Hasan Aydemir:

eş dost parasıyla geçinip eş dost parasıyla döğme yaptırmak çok komik

27
1
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Cemalettin Doğan:

Akıl işi değil

19
0
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Emrah null:

tam 20 yıl bir fiil vergimi bağ-kur mu ödeyip 3 ay vergi borcumu bir ayda bağ Kurumu ödemedim diye benim arabama ve hesaplarıma haciz koyan Hastaneye gittiğimde sağlıktan faydalandırmayan devletime selam olsun

15
0
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Barış O. B.:

Tarih cesurları mı sever bilmem ama günümüz Türk adaleti soytarıları seviyor orası kesin!

12
0
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R. Samsun55:

La hani bunların hiç bir şeyleri yoktu arkadaşları sayesinde geçiniyordu ne oldu … Yavrum ADALET bir ara bizede uğra …

8
0
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man over:

Osursalar haber yapacaklar.

7
1
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Ser_hat:

Ah ulennnn....

6
1
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sezgin sucin:

başka işiniz yokmu haberciler

4
1
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