Ender Saraç... KORKUNÇ VE AĞIR CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI!

Ender Saraç söz konusu iddiaları yalanlarken iddiaların odağındaki bir diğer isim ise Saraç'ın boşanma aşamasındaki eşi Benan Saraç. Cumhuriyet, Türkiye'nin konuştuğu olayın taraflarına ulaştı.

İlk olarak iddiaları sormak için ulaştığımız Ender Saraç, hakkındaki istismar iddialarının eşi tarafından boşanma davası kaynaklı ortaya atıldığını ve iddianın geri çekildiğini öne sürdü.

Saraç'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Benan Saraç ise kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Anne Saraç'ın avukatı, iddiaları geri çekmediklerini, aksine detaylandırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin yakından tanıdığı aile hekimi, beslenme uzmanı ve diyetisyen doktor Ender Saraç'ın, 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği iddia edildi. Saraç'ın 8. sınıfa giden oğlu M. Saraç, 5 Aralık 2023'te okuldaki rehber öğretmenine istismar edildiğini anlattı.

İDDİALAR GERİ ÇEKİLDİ

Ender Saraç, iddialar hakkında Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu iddiaların yalan olduğu kanıtlandı. Oğlum annesiyle gidip iddiaları Şişli Çocuk İzleme Merkezi'nden geri çekti" dedi.

Doktor Ender Saraç, 3 yıldır ayrı yaşadığı eşi Benan Saraç'a boşanma davası açtığını ve Benan Saraç'ın maddi konular nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını iddia etti.

2 DEFA UZAKLAŞTIRMA...

Doktor Ender Saraç, ayrıca eşi Benan Saraç hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ve eşinin de kendisi hakkında konuşma yasağının olduğunu belirtti.

Hakkındaki iddiaları "Tamamen yalan, kesin ve net bir iftira" şeklinde niteleyen Ender Saraç, "Paylaşılan resimdeki kedi 6 yıl önce öldü. Madem öyle bir şey vardı, ki kesinlikle öyle bir şey yok, bir insan oğluna tecavüz eder mi, oğlunu taciz eder mi. Bunu düşünebilmek bile ağır hastalık.

Hem de benim gibi bir doktorun, karıncayı bile incitmeyen ve toplumun faydası için çalışan, olabilir mi ya" ifadelerini kullandı.

ATATÜRKÇÜYÜM...

Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen Ender Saraç, o görüntünün montaj olduğunu savundu. Söz konusu görüntü için "Neyin ne olduğu bile belli olmuyor" diyen Saraç, "İnsanı inancından vurmak da çok kötü bir şey. Ben Atatürkçü ve modern bir insanım ama namaz da kılan bir insanım. Baştan sona montaj" dedi.

Boşanma aşamasında olduğu eşini kast ederek, "Kendileri de gelen tepkilerden sanıyorum ki çok rahatsız olduğular" diyen Ender Saraç, "O kadar kesin ve net yalan ki.

İşte dediğim gibi kısa bir süre önce iddiaları geri çektiler. Tabi ki ben bunu belgeleyeceğim. İdddia doğru olmadığı için zaten geri çekildi."

KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM

Doktor Ender Saraç'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Benan Saraç'a söz konusu iddiaları sorduk. Telefonla ulaştığımız Benan saraç kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek telefonu avukatı Yücel Önder'e verdi.

Sorularımızı yanıtlayan avukat Önder, çocuk izleme merkezine gittiklerini ancak iddialarını geri çekmediklerini, aksine detaylandırdıklarını ifade etti. Avukat Yücel Önder, müvekkili ile çocuğunun korktuğunu, bu yüzden "Şikayetçi değilim" gibi bir ifade kullanmış olabileceklerini söyledi. Hukuki sürecin devam ettiğini belirten Önder, dosyanın savcılığa intikal ettiğini ifade etti.

Avukat Önder, "Çocuk, istismara uğradığını biliyor zaten. Babası da işin ciddi olduğunu görüp hemen boşanma davası açıp, uzaklaştırma kararı aldırıyor ki, yarın öbür gün bu iddia dile getirildiğinde 'Boşanma davası, uzaklaştırma kararı var. Bu benden para istiyor' demek için zemin hazırlıyor" dedi.

MİDE BULANDIRAN İDDİALAR TUTANAKTA YER ALDI

Saraç'ın oğlu M. Saraç 5 Aralık 2023 günü okuldaki rehber öğretmenine mide bulandıran bir iddiadan bahsetti. Okuldaki rehber öğretmen tarafından tutulan raporda şu ifadeler yer aldı:

"Bu sabah rehber öğretmeniyle babasının cinsel istismarı ile ilgili bilgi paylaşımı yapmış. Bunun üzerine anne ile yapılan görüşmede olay detaylandırılmıştır.

M. Saraç 2 hafta önce annesine babasının gereksiz yere özel bölgesine dokunması, sürekli banyoya sokmaya çalışması, sürekli kızdığı, krem sürme bahanesiyle ön özel bölgesini ovalaması, cinsel içerikli film seyrettirmesi (Bu esnada çocuğun istememesi, kapat deyince kapatmaması, omzunu okşaması)nı aktarmıştır.

Anne avukat ile konuşmuş, ancak istediği aksiyon alınmamıştır. Anne başka avukat ile görüşmüş avukatı telefon ile görüşmeye katıldığı ve okuldan ilçe, milli eğitime bildirmemizi talep etti. Alınan kararlar: Bu tutanakla birlikte okul müdürüne bilgi verilip gerekli aksiyon alınacak, anneye süreç ile ilgili bilgi verilecektir."

İşte o tutanak:

SARAÇ'TAN İLK AÇIKLAMA: İFTİRA OLDUĞUNU KANITLAYACAĞIM

İddiaların ardından ilk kez Haberler.com'a açıklama yapan Dr. Ender Saraç, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ulaştığımız okul yetkilileri ise yasal sürecin devam etmesi nedeniyle konuya ilişkin bilgi veremeyeceklerini belirttiler.