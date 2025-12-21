Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve dün ifade için yeniden adliyeye getirilen ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında yapılan değişiklikler dikkat çekti.

Cebeci'nin Instagram hesabındaki "Öne Çıkarılanlar" kısmının kaldırıldığı ve takip ettiği kişilerin sayısında büyük düşüş yaşandığı fark edildi.

NE OLMUŞTU?

Spiker Ele Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Birkaç gün sonra ifade için adliyeye gelen ünlü spikerin, saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti. Cebeci hakkında tutuklama kararı verilmişti.

EK İFADE İÇİN ADLİYEDE

Tutuklanan Cebeci'ye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü spiker, ek ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Cebeci ifadesinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Ekranlarına çıkmadan önce 2011'li yıllarda İstanbul FM radyolarında yaptığı programla tanındı. TRT 1 ekranlarında muhabir olarak göreve başlayan Ela Rumeysa Cebeci, bir yandan da oyunculuk kariyerini başlamıştır. İlk rol aldığı dizi 2011 yılında Kanıt isimli dizidir. Aynı yıl Nuri adlı dizide de yer alan Cebeci, 2012 yılında Fetih 1453 filmi ve son olarak Şevkat Yerimdar adlı dizide rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

Kariyerine radyo programcılığıyla başlayan Cebeci, ilerleyen yıllarda televizyon haberciliğine yönelmiş ve Habertürk ile Show TV gibi kanallarda görev almıştır. Oyunculuk eğitimi bulunan ve bazı dizi projelerinde de yer alan Cebeci, aynı zamanda öğretim görevlisi olarak iletişim alanında dersler vermektedir.