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Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası

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Ünlü sunucu Ece Erken'in yasadışı bir bahis ve kumar sitesine üye olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Avutkat Feyza Altun, "Veysel Şahin'in beslemesini programa çıkaran Ece Erken, senin kocanı da yasa dışı bahis yüzünden vurmadılar mı? Yanlışsam düzelt. Ama destekli düzelt ki ben burda her şeyi ortaya sermek zorunda kalmayayım" dedi.

Ekranlara geri dönen ünlü sunucu Ece Erken'in yasadışı bir bahis ve kumar sitesine VIP üye olduğu iddia edildi. Ece Erken'in üye olduğu sitenin yasadışı kumar ve bahis baronu Veysel Şahin'e ait olduğu ileri sürüldü.

Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası

FEYZA ALTUN: SENİN KOCANI DA YASA DIŞI BAHİS YÜZÜNDEN VURMADILAR MI?

İddialara ilin olarak Avukat Feyza Altun'ndan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Altun, "Seheri programına çıkarıp bana hakaret ettiren Ece Erken, Veysel Şahin'in yasa dışı bahis sitesinden kumar mı oynuyormuş?" ifadelerini kullandı.

Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası

Altun, bir başka paylaşımında ise "Veysel Şahin'in beslemesini programa çıkaran Ece Erken, senin kocanı da yasa dışı bahis yüzünden vurmadılar mı? Yanlışsam düzelt. Ama destekli düzelt ki ben burda her şeyi ortaya sermek zorunda kalmayayım" dedi.

Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası

Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası

Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası

Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Ece Erken Hukuk 3.Sayfa Magazin Haberler

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