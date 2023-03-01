Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar ile barışma iddiasını yalanladı

Geçtiğimiz sene eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken, oğlu ve eski eşiyle yurt dışına tatile gitti. 2015 yılında olaylı bir şekilde boşandığı bir çocuğunun babası Serkan Uçar ile sadece oğlu için tatile gittiğini söyleyen Erken, haklarında çıkan barışma iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Ece Erken, 2014 yılında nikah masasına oturduğu bir çocuğunun babası Serkan Uçar ile 2015 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Yıllardır sadece çocukları için bir araya gelen ikili, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıktı. Çocuklarının zaman geçirmesi için yurt dışına çıkan ikilinin barıştıkları iddia edildi. Kısa sürede barışma haberleriyle gündeme gelen Ece Erken, Instagram hesabından açıklama yaptı.

"SAHTE HESAPLARDAN MAL MAL YORUM YAPILMIŞ"

Haklarında çıkan bir barışma haberini Instagram hesabından paylaşan Erken, şu ifadeleri kullandı: "Pardon, geri zekalı mısınız? 'Para bitti, Ece Katar'a gitti' yorumlarını falan okudum, sahte hesaplardan yazılmış. Kim olduğunu tahmin ettiğim kişi. Yıllardır çocuğuma ben bakıyorum, babasını hiç kötülemedim hep görüşmesini istedim. Hiç kırmadım ama Eymen'in masraflarını hep ben karşıladım. Sahte hesaplar mal mal yorum yapmış, baya güldük."

"EYMEN'İN ÇOCUĞUNA YETECEK DURUMUM VAR"

"Eymen'in, Eymen'in çocuğuna yetecek durumum var. Lütfen merak etmeyin olur mu? Kimseye ihtiyacım hiç olmadı. Babasıyla görüştürmem size normal gelmeyebilir anne veya insan değilseniz. Ben tüm yaşadıklarıma rağmen tek bir gün evladıma babasını kötülemedim bazıları gibi. Çünkü ben her şeyden önce bir anneyim ve evladım herkesten önce gelir."