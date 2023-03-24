Ebru Şahin'in yeni dizisi başladı! Eşi Cedi Osman'dan romantik destek gecikmedi: Seninle gurur duyuyorum

Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrolünü paylaştığı Yüzyıllık Mucize dizisi dün akşam ekrana geldi. Eşinin dizisine destek veren basketbolcu Cedi Osman, "Seninle her zaman gurur duyuyorum her şeyim. Bol reytingli bir sezon olsun. Seni seviyorum" dedi.

Başrollerini Zerrin Tekindor, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Necip Nemili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan ve Hümeyra gibi isimlerin paylaştığı Yüzyıllık Mucize dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Başarılı basketbolcu Cedi Osman'dan 2020 yılının yazında tanışarak geçtiğimiz sene hayatını birleştirdiği eşi Ebru Şahin'e destek gecikmedi.

CEDİ OSMAN'DAN DESTEK

1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşinin dizideki bir karesini yayınlayan Cedi Osman, "Seninle her zaman gurur duyuyorum her şeyim. Bol reytingli bir sezon olsun. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı. Osman'ın paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

YÜZYILLIK MUCİZE'NİN KONUSU NE?

Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi, sıra dışı bir hikayeye sahip. Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.