Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı Iraklı iş insanı sevgilisiyle ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler

Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz sene bir çocuğunun babası Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini bitirdi. Özel hayatını her zaman basından uzak tutmaya çalışan Gündeş, gönlünü bir iş insanına kaptırdı.

YENİ AŞKIYLA İLK POZ

Ebru Gündeş'in Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edildi. Uzun zamandır hayatını kimseye almayan ünlü şarkıcının yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş çektirdiği bir fotoğrafı da Badess News isimli Instagram hesabı tarafından yayınlandı. Gündeş'in yeni ilişkisi hakkında açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.