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Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum'da balayı yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum'da balayı yapıyor

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan eşi Bader Shammas ile Bodrum'da balayı yapıyor.

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan eşi Bader Shammas ile Bodrum'da balayı yapıyor. Bodrum'a hayran kalan Lohan, sosyal medya hesabından renkli tatil anlarını sık sık paylaşıyor.

Bodrum, gelen ünlüler arasına bir yenisi daha eklendi. Bodrum'un ismini sık sık duyan dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan tatil için ilçeye geldi. Geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas Bodrum'da balayına geldiği öğrenildi.

11 yaşında sinema kariyerine başlayan Amerikalı yıldız Lindsay Lohan, 'Komik Tuzak' ve 'Kötü Kızlar' adlı filmlerindeki rolleriyle biliniyordu. Lohan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas Bodrum'da balayının tadını çıkarıyor.

(Eren Ayhan/İHA)

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