Dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olan Brad Pitt'in son hali Hülya Avşar'a benzetildi
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Brad Pitt, 58. yaşında GQ dergisinin kapak yüzü oldu. Oyuncunun son halini gören hayranlarının bir kısmı Photoshop'un fazla kaçırıldığı için oyuncuyu tanınmadığını söylerken bir kısmı da "Hülya Avşar zannettim" yorumunu yaptı.
Hollywood'un en çok kazanan isimlerinin başında gelen yakışıklı oyuncu Brad Pitt, GQ dergisinin kapağında yer aldı. Derginin kapak çekimleri için pozlar veren oyuncunun son görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.
SON HALİ HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLDİ
Derginin ağustos ayı sayısı için objektif karşısına geçen 58 yaşındaki Brad Pitt, renkli kostümleriyle poz verdi. Ünlü oyuncunun son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Pitt için "Estetikten robotik biri olmuş" ve "İlk bakışta Hülya Avşar zannettim" yorumları yapıldı.