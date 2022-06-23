Dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olan Brad Pitt'in son hali Hülya Avşar'a benzetildi

Hollywood'un en çok kazanan isimlerinin başında gelen yakışıklı oyuncu Brad Pitt, GQ dergisinin kapağında yer aldı. Derginin kapak çekimleri için pozlar veren oyuncunun son görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

SON HALİ HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLDİ

Derginin ağustos ayı sayısı için objektif karşısına geçen 58 yaşındaki Brad Pitt, renkli kostümleriyle poz verdi. Ünlü oyuncunun son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Pitt için "Estetikten robotik biri olmuş" ve "İlk bakışta Hülya Avşar zannettim" yorumları yapıldı.

İşte Brad Pitt'in pozları ve gelen yorumlar...