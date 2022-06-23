Dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olan Brad Pitt'in son hali Hülya Avşar'a benzetildi - Haberler

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Dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olan Brad Pitt'in son hali Hülya Avşar'a benzetildi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Brad Pitt, 58. yaşında GQ dergisinin kapak yüzü oldu. Oyuncunun son halini gören hayranlarının bir kısmı Photoshop'un fazla kaçırıldığı için oyuncuyu tanınmadığını söylerken bir kısmı da "Hülya Avşar zannettim" yorumunu yaptı.

Hollywood'un en çok kazanan isimlerinin başında gelen yakışıklı oyuncu Brad Pitt, GQ dergisinin kapağında yer aldı. Derginin kapak çekimleri için pozlar veren oyuncunun son görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

SON HALİ HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLDİ

Derginin ağustos ayı sayısı için objektif karşısına geçen 58 yaşındaki Brad Pitt, renkli kostümleriyle poz verdi. Ünlü oyuncunun son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Pitt için "Estetikten robotik biri olmuş" ve "İlk bakışta Hülya Avşar zannettim" yorumları yapıldı.

İşte Brad Pitt'in pozları ve gelen yorumlar...

Dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olan Brad Pitt'in son hali Hülya Avşar'a benzetildi

Dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olan Brad Pitt'in son hali Hülya Avşar'a benzetildi

Dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olan Brad Pitt'in son hali Hülya Avşar'a benzetildi

Dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olan Brad Pitt'in son hali Hülya Avşar'a benzetildi

Dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olan Brad Pitt'in son hali Hülya Avşar'a benzetildi

Dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olan Brad Pitt'in son hali Hülya Avşar'a benzetildi

Dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olan Brad Pitt'in son hali Hülya Avşar'a benzetildi

Dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olan Brad Pitt'in son hali Hülya Avşar'a benzetildi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hülya Avşar Brad Pitt Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Bozkurt :

JAMES DEAN..1950'Lİ YILLARININ BIÇKIN AKTÖRÜ.24 YAŞINDA TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ.AÇIN ONUN FOTOĞRAFLARINA BAKIN.BİR DE BRAAD PİTT'İN VERDİĞİ POZLARA. 70 YIL SONRA MODERN ÇİZGİLERLE BENZETME YAPILMIŞ.HEPSİ BU..ABARTMAYIN..

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Fakır:

pitinde tipi kaymış

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