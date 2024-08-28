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Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi

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5 Eylül'de Marmaris'te nikah masasına oturacak olan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya çifti fikir değiştirdi. Tarih ve mekan değişikliğine giden çift, 4 Eylül'de İstanbul'da evlenecek.

Şeyma Subaşı ile evlendikten kısa bir süre sonra boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden yaşça küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Mutlu bir birliktelikleri olan çift, eylül ayında nikah masasına oturacak.

Sevgilisine 5 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi eden Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" demişti. 5 Eylül'de Marmaris'te nikah masasına oturma kararı alan ikili, fikir değiştirerek yeni tarih ve mekan belirledi. Muhabir Online'da yer alan habere göre, Ilıcalı ve Altunkaya, 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturacak.

Düğün tarihi ve mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi

Düğün tarihi ve mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi

Düğün tarihi ve mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi

Düğün tarihi ve mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi

Düğün tarihi ve mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı İstanbul Marmaris Eylül Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

iBRAHiM ŞAHiNER:

yeni subaşı mız güzel ülkeme hayırlı uğurlu olsun , paylaşımlarını ve sürekli değişen sevgilileri büyük bi heyecanla takip etmekden millet olarak kendimizi alamicaz :)

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Vatan:

bu acunda bir kaç yilda biri birini bulur evlenir cocuk yapar bosanir kizi zengin edip farkli yolara dusuyor onla evlenenlerin hepsi acun tabiri caizse tam bir beyefendi masallah :))

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0
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dikduran adam:

ACUN TATLISES

0
0
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dikduran adam:

hayat bir kariyer sen yap karı yer

0
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