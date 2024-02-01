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Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım

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İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolü ve pavyon dansıyla günlerdir konuşulan ve vatandaşları ikiye bölen Hazar Ergüçlü, "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" diyerek gönderme yaptı.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü, performansıyla akım haline gelirken eleştiriler de beraberinde geldi. Ergüçlü de gelen eleştirilere bir göndermeyle karşılık verdi.

Günlerdir dansı ve performansıyla gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü, diziden kareleri Instagram hesabından yayınlayarak "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" ifadelerini kullandı. Ergüçlü'nün paylaşımına Metin Akdülger ve Özge Özpirinçci'den kahkaha emojili yorum geldi.

Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım

Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım

Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım

Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Hazar Ergüçlü Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

Kemal Gocer:

Normaldir bacım insanın ar damarı çatlayınca böyle oluyor , Allah seni hidayete erdirsin ne diyelim.

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MoonShine:

Benim için problem yok Hazar ergüçlü, hatta liseli ardeşlerim var onlar da çok memnunlarmış.

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ayten sağdıç:

AYNEN ÖYLE COCUK TACİZLERİNDEN , SİDDETTEN RAHATSIZ OLMAYANLAR BU DİZİDEN RAHATSIZ OLMUŞ DİZİDEN :d

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JY:

HELALLLL.... DINCI TAYFAYI KUDURTMAYA TAM GAZ DEVAM.

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Hamit Yıldız:

Sanat zannedip İğrençleşmenizden.

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