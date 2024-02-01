Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü, performansıyla akım haline gelirken eleştiriler de beraberinde geldi. Ergüçlü de gelen eleştirilere bir göndermeyle karşılık verdi.

Günlerdir dansı ve performansıyla gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü, diziden kareleri Instagram hesabından yayınlayarak "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" ifadelerini kullandı. Ergüçlü'nün paylaşımına Metin Akdülger ve Özge Özpirinçci'den kahkaha emojili yorum geldi.