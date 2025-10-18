Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Metan paylaşımında, Polat'ın evden intihar etmek amacıyla ayrıldığını ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderek korkuluklara çıktığını yazdı.

AVUKATINDAN HABERLER.COM'A AÇIKLAMA

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası Haberler.com olarak ulaştığımız Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, intihar iddialarını yalanladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası Engin Polat'ı aradığını ifade eden Horoz, "İddialar kesinlikle doğru değil. Olay sonrası Engin Beyi aradım. Dilan Hanımın rahatsızlandığını ve köprü çıkışında aracını sağa çektiğini ifade etti. O esnada araçtan inip inmediğini bilmiyorum. Olan biten bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

"PANİK ATAK GEÇİRDİM"

Olay sonrası Dilan Polat'ın emniyette verdiği ifade de avukatını doğrular nitelikte... Panik atak geçirdiği için aracını sağa çektiğini belirten Polat, "18.10.2025 tarihinde saat 12:10 sıralarında, kendi sevk ve idaremdeki araç ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kuzey Köprü çıkışı üzerinde seyir hâlinde olduğum esnada bir anda kendimi kötü hissettim. Rahatsızlığımdan dolayı çarpıntım oldu, panik atak geçirdim. Daha sonra aracımı köprü çıkışında dörtlülerimi yakarak sağa çektim ve ardından eşime ulaşıp kendisine konum attım. Bir süre köprü çıkışında eşimi bekledim. Daha sonra eşim yanıma geldi, ardından polis ekipleri yanıma geldiler. Bana herhangi bir problem olup olmadığını sordular. Benim köprü çıkışında durma sebebim intihar amaçlı değildir. Kendimi kötü hissettiğim için, trafik kazasına sebep olmamak adına sağa çekip eşimi bekledim. Konu ile ilgili kimseden davacı ve şikayetçi değilim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerine yer verdi.

"VEDA" PAYLAŞIMI YAPTI

Öte yandan; Polat sabah saatlerinde, çocukları Milan Efe ve Nilda'ya veda ettiğini düşündüren bir paylaşım yaptı. Paylaşımında "Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum" ifadelerine yer veren Dilan Polat, bir süre sonra paylaşımını sildi.

AĞLAYARAK TEST SONUCUNU YALANLADI

Narkotik operasyonunda kan ve saç örnekleri alınan 19 ünlü isim arasında yer alan Dilan Polat'ın test sonucu pozitif çıktı. Dün gece bir paylaşım yapan Polat, gözyaşları içinde iddiaları yalanladı. Polat, yaptığı açıklamada "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Ki saçım kesilirken defalarca kez söyledim. 'Bu ilaçları içiyorum' diye. 'Hayır o başka ilaç olarak çıkıyor' dedi. Yemin ediyorum. Gençliğimin hayrını görmeyeyim. Çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca görmediğim şeyler. Ben bir anneyim. Benim çocuğum var. Yazıktır günahtır. Daha yeni vermişim bu testi. Ne olur yapmayın. Bırakın beni günahtır" dedi.