Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi
Güncelleme:
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi
Sosyal medya hesabından, çocuklarına veda ettiğini düşündüren bir paylaşım yapan Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ancak Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Haberler.com'a yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "Olay sonrası Engin Bey'i aradım. Dilan Hanım rahatsızlanmış, köprü çıkışında aracını sağa çekmiş. Olay bundan ibaret" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Metan paylaşımında, Polat'ın evden intihar etmek amacıyla ayrıldığını ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderek korkuluklara çıktığını yazdı.

AVUKATINDAN HABERLER.COM'A AÇIKLAMA

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası Haberler.com olarak ulaştığımız Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, intihar iddialarını yalanladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası Engin Polat'ı aradığını ifade eden Horoz, "İddialar kesinlikle doğru değil. Olay sonrası Engin Beyi aradım. Dilan Hanımın rahatsızlandığını ve köprü çıkışında aracını sağa çektiğini ifade etti. O esnada araçtan inip inmediğini bilmiyorum. Olan biten bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

"PANİK ATAK GEÇİRDİM"

Olay sonrası Dilan Polat'ın emniyette verdiği ifade de avukatını doğrular nitelikte... Panik atak geçirdiği için aracını sağa çektiğini belirten Polat, "18.10.2025 tarihinde saat 12:10 sıralarında, kendi sevk ve idaremdeki araç ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kuzey Köprü çıkışı üzerinde seyir hâlinde olduğum esnada bir anda kendimi kötü hissettim. Rahatsızlığımdan dolayı çarpıntım oldu, panik atak geçirdim. Daha sonra aracımı köprü çıkışında dörtlülerimi yakarak sağa çektim ve ardından eşime ulaşıp kendisine konum attım. Bir süre köprü çıkışında eşimi bekledim. Daha sonra eşim yanıma geldi, ardından polis ekipleri yanıma geldiler. Bana herhangi bir problem olup olmadığını sordular. Benim köprü çıkışında durma sebebim intihar amaçlı değildir. Kendimi kötü hissettiğim için, trafik kazasına sebep olmamak adına sağa çekip eşimi bekledim. Konu ile ilgili kimseden davacı ve şikayetçi değilim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerine yer verdi.

Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

"VEDA" PAYLAŞIMI YAPTI

Öte yandan; Polat sabah saatlerinde, çocukları Milan Efe ve Nilda'ya veda ettiğini düşündüren bir paylaşım yaptı. Paylaşımında "Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum" ifadelerine yer veren Dilan Polat, bir süre sonra paylaşımını sildi.

Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

AĞLAYARAK TEST SONUCUNU YALANLADI

Narkotik operasyonunda kan ve saç örnekleri alınan 19 ünlü isim arasında yer alan Dilan Polat'ın test sonucu pozitif çıktı. Dün gece bir paylaşım yapan Polat, gözyaşları içinde iddiaları yalanladı. Polat, yaptığı açıklamada "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Ki saçım kesilirken defalarca kez söyledim. 'Bu ilaçları içiyorum' diye. 'Hayır o başka ilaç olarak çıkıyor' dedi. Yemin ediyorum. Gençliğimin hayrını görmeyeyim. Çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca görmediğim şeyler. Ben bir anneyim. Benim çocuğum var. Yazıktır günahtır. Daha yeni vermişim bu testi. Ne olur yapmayın. Bırakın beni günahtır" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

yaw ram tiyatrocu bunlar ya devlet bu ların işletmelerine neden hala el koymuor dilan polat kuaförler görmek istemioru

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

kardesim bunlarda arpa birakmislarmidir dersin muhtemelen bir önceki durumda deve yapilmis olamazni?

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Saray basınına göre ülkenin 1 numaralı sorunu...millet ekmek bulamıyor irecep, pasta yesinler mi ???

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDerunum:

Bunların canı tatlıdır, intihar etmeye de yürek gerek.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Doğru

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıolcayturkyilmaz3474:

Ya bize ne kardeşim dilan polattan milletin başka derdi mi yok,gündeme geldikleri sürekli böyleler prim kasıyolar,ayrıca bunları sosyal medyadan takip edenlere de Allah akıl fikir versin…

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

Eminim 23 yilin sonunda direktif gelmedigi zamanda yandas yanli medya gündem degistirecek halki oyaliyacak konu bulmakta zorluk cekiyor olmali bunu görsel medyadada bile yasiyoruz yanli haber bitince zaman birimini doldurmak icin halka sosyal medyadan tirtikladiklarini haber diye kasnakliyorlar cünki adamlar bu ülkenin bir kisminin keriz saf cahil oldugunu düsünüyorlar.

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

Benim de şu an köprünün üzerinde aracım bozuldu Kimse intihar etmek istediğimi yazmıyor çok üzgünüm

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
