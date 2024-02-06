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Depremin sembol fotoğrafını paylaşan mega star Tarkan'dan dikkat çeken sözler: Depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık

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Mega star Tarkan, Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan kızının elini tutarken çekilen fotoğrafıyla afetin sembolü olan Mesut Hançer'in fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Bölgede hala yardım bekleyen insanlar olduğunu söyleyen Tarkan, "Hepimizin içini yakan bu fotoğraf gözümüzün önünden gitmedi. 6 Şubat depremini ve bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık. Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini de..." dedi.

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan kızının elini tutarken çekilen fotoğrafıyla afetin sembolü olan Mesut Hançer'in fotoğrafını paylaşan mega star Tarkan, "Hepimizin içini yakan bu fotoğraf gözümüzün önünden gitmedi. 6 Şubat depremini ve bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık. Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini de..." ifadelerini kullandı.

TARKAN, DEPREMDE CAN VERENLERİ, SEMBOL FOTOĞRAFLA ANDI

Dünyaca ünlü mega star Tarkan, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkez üssü depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı. Tarkan, depremde enkaz altında kalan kızının başından bir an olsun ayrılmayan baba Mesut Hançer'in fotoğrafını paylaştı.

"DEPREMDE YAŞANANLARI, YAŞATILANLARI UNUTMADIK"

Dikkat çeken ifadeler kullanan Tarkan, depremde yaşananları ve yaşatılanları unutmadıklarını belirtti. Tarkan şunları söyledi: "Hepimizin içini yakan bu fotoğraf gözümüzün önünden gitmedi. 6 Şubat depremini ve bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık. Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini de...

"YETKİLİLERİN VERDİKLERİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

O bölgelerde hala yardım bekleyen insanlar var. Yetkililerin verdikleri sözleri yerine getirmesini, görevlerini hakkıyla yapmasını bekliyoruz. 6 Şubat'ta hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin

Kahramanmaraş Deprem Tarkan Magazin Güncel Haberler

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