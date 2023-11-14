Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener'in aracının lastiği kesildi

Deniz Uğur, Reha Muhtar ile olan evliliğinden ikiz çocuklarına velayet davası sürecindeyken, 2017'de 'Bir Deli Sevda' dizisindeki rol arkadaşı Erdinç Gülener ile evlenmişti. Uzun süredir Muhtar ile olan velayet davasıyla gündeme gelen Uğur, eşi Gülener'in aracının lastiğinin kesildiği bir olayı paylaştı. Çift, yaşadıkları bu olay karşısında isyan etti.

Reha Muhtar ile evliliğinden ikiz çocukları olan ve uzun zamandır velayet davasıyla mücadele eden Deniz Uğur, 2017 yılında Bir Deli Sevda dizisinde karı-kocayı oynadığı Erdinç Gülener ile nikah masasın oturmuştu. Aylardır Muhtar'la olan davayla gündeme gelen Uğur'un eşi Gülener'in aracının lastiği kesildi. Çift yaşadıkları korkunç olayı paylaşarak isyan etti.

"SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"

Instagram hesabından kesilen lastiğinin fotoğrafını yayınlayan Erdinç Gülener "Resmen canımıza kast ediliyor. Her kimsen seninle işim var" dedi. Eşinin paylaşımını yayınlayan Deniz Uğur ise "Sizden korkan sizin gibi olsun" diyerek gözdağı verdi.