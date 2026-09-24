90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı

90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolivya 2. Ligi'ndeki Independiente Cochabamba-Wilstermann Cooperativas maçında 90+24. dakikada verilen penaltı büyük tartışma yarattı. Wilstermann kalecisi Gustavo Tesonotte protesto amacıyla direğe geçerken penaltı boş kaleye gönderildi ve federasyon, kararı veren hakemi süresiz olarak görevden uzaklaştırdı.
Bolivya futbolunda bu kez 2. Lig'de oynanan bir karşılaşmada dikkat çeken anlar yaşandı. Independiente Cochabamba ile Wilstermann Cooperativas arasındaki mücadelede normal sürenin ardından 4 dakika uzatma gösterildi. Ancak karşılaşma 90+24. dakikaya kadar devam etti.
KALECİ DİREĞE YAPIŞTI
Karşılaşma 2-2 devam ederken hakem, uzatma bölümünde Independiente Cochabamba lehine penaltı kararı verdi. Wilstermann Cooperativas kalecisi Gustavo Tesonotte, kararı protesto etmek için kale direğinin yanına geçti ve penaltı vuruşu sırasında kaleyi savunmadı.
PENALTI BOŞ KALEYE ATILDI
Tesonotte'nin direğin yanında beklemesi üzerine penaltı vuruşunu kullanan oyuncu topu boş kaleye gönderdi. Bu golle Independiente Cochabamba karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
HAKEM SÜRESİZ UZAKLAŞTIRILDI
Karşılaşmanın ardından Bolivya Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir karar geldi. Federasyon, penaltı kararının "hakem hatası" olduğunu açıklayarak karşılaşmanın hakemini görevinden süresiz uzaklaştırdı.