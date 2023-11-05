Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama suçundan tutuklanmasının ardından Deniz Akkaya dikkat çeken iddialarda bulundu. Akkaya daha önce davalık olduğu Selin Ciğerci ve eski kocası Gökhan Çıra'yı "Dilan Polat cevabı gibi bunları da Allah çok seviyor belli ki" sözleriyle hedef gösteren ifadeler kullandı.

Deniz Akkaya Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'yı hedef aldı: Dilan Polat cevabı gibi bunları da Allah çok seviyor belli ki

Eski manken Deniz Akkaya, daha önce birkaç kez kavga ettiği Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Akkaya, Gökhan Çıra'nın da kazancının şaibeli olduğunu öne sürdü.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla ifade veren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA'YI HEDEF ALDI

Dilan Polat ve Engin Polat'ın içinde bulunduğu süreci yakından takip eden gazeteci Murat Ağırel, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında kara para aklama iddialarında bulundu. Deniz Akkaya ise bu yayınlar üzerinden bir dönem kavga ettiği ve davalık olduğu Ciğerci'yi hedef aldı. Gökhan Çıra'nın mal varlığının da araştırılmasının altını çizen Akkaya "Gökhan Çıra beş parasız adamdı, nereden kazandığını ben nereden bileyim diyor. Vallahi biz de bilemiyoruz cevap da yok Dilan Polat cevabı gibi bunları da Allah çok seviyor belli ki" dedi.

MASAK RAPAORUNDA İLLEGAL İŞLEM TESPİT EDİLMEDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç, Selin Ciğerci'nin MASAK raporuyla ilgili " Selin Ciğerci'nin söylediklerinin bütün hepsi doğru. Şuana kadar Selin Ciğerci ile alakalı hiçbir şekilde illegal bir işlem bulunmuş değildir. Herhangi bir suç unsuru olmadığı içinde Selin Ciğerci rahat edebilir" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Deniz Akkaya'nın gündem sarsacak paylaşımları;