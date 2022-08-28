Demet ve Oğuzhan'ın düğününe ünlü akını! İşte ilk kareler
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Bugün dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe çok sayıda ünlü isim akın etti. İşte düğünden kareler.
Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, bugün Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah ve düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.
DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI
Çiftin düğününe ünlüler camiasından çok sayıda isim katıldı. İbrahim Çelikkol, Eser- Berfu Yenenler, Pelin Karahan, Deniz Baysal ve Hande Doğandemir, düğünde giydikleri kıyafetleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
İşte ilk kareler: