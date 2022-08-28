Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demet ve Oğuzhan'ın düğününe ünlü akını! İşte ilk kareler

Magazin Haberleri

Demet ve Oğuzhan'ın düğününe ünlü akını! İşte ilk kareler

Bugün dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe çok sayıda ünlü isim akın etti. İşte düğünden kareler.

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, bugün Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah ve düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Çiftin düğününe ünlüler camiasından çok sayıda isim katıldı. İbrahim Çelikkol, Eser- Berfu Yenenler, Pelin Karahan, Deniz Baysal ve Hande Doğandemir, düğünde giydikleri kıyafetleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

İşte ilk kareler:

Demet ve Oğuzhan'ın düğününe ünlü akını! İşte ilk kareler

Demet ve Oğuzhan'ın düğününe ünlü akını! İşte ilk kareler

Demet ve Oğuzhan'ın düğününe ünlü akını! İşte ilk kareler

Demet ve Oğuzhan'ın düğününe ünlü akını! İşte ilk kareler

Demet ve Oğuzhan'ın düğününe ünlü akını! İşte ilk kareler



Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Demet Özdemir Oğuzhan Koç Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title