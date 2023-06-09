Demet Özdemir, tatil için gittiği Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya ev aldı

Boşandıktan sonra soluğu tatilde alan Demet Özdemir'in Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya ev aldığı ileri sürüldü. Güzel oyuncunun vatandaşlık almak için de harekete geçtiği konuşulanlar arasında.

Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz ay tek celsede boşanan Demet Özdemir, başrol olduğu Adım Farah dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Kız arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncunun, Yunan Adaları'nda yatırım yapmak için ev aldığı ileri sürüldü.

VATANDAŞLIK ALMAYA HAZIRLANIYOR

Magazin Burada'da yer alan habere göre, son olarak bir reklam filminde rol alan Demet Özdemir, yaptığı birikimle Yunan Adaları'ndan 1 milyon euroya yani 25 milyon TL'ye ev aldı. Ünlü oyuncu ayrıca Yunanistan'daki evi iddialara göre vatandaşlık almaya hazırlandığı için satın aldı.

15,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Demet Özdemir, sık sık tatilinden kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.