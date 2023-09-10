Demet Özdemir... 'AŞKA KÜSMEDİM!'

Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. Şarkıcı Oğuzhan Koç'la evliliği kısa süren güzel oyuncu, DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirirken, "Aşka küstünüz mü?" sorusunu da cevapladı.

"O RAKAM DOĞRU DEĞİL"

"Venedik Film Festivali harika geçti, çok onur vericiydi ve gerçekten rüya gibiydi. İlgi ve alaka çok güzeldi, çok mutlu döndüm" diyen Özdemir, festivalde giydiği eteğin fiyatının gündem olmasıyla ilgili şunları söyledi:

Elbiselerimi beğendiklerine çok sevindim. Sosyal medyada eteğimle ilgili konuşulan 184 bin TL rakamı doğru değil. O kadar pahalı değil.

"ANNEM DE ÇOK MUTLU OLDU"

Muhabirlerin Bodrum tatilini hatırlatması üzerine Demet Özdemir ; "Annemin doğum günü vardı, ben de onunla kısa bir tatil yapmak istedim. Çok mutlu oldu o da" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM"

Güzel oyuncu, "Yunanistan'dan ev almanız 'ülkeye artık eskisi gibi gelmeyecek' şeklinde yorumlandı. Düşünceleriniz neler?" sorusu üzerine, "Türkiye'yi terk etme gibi bir düşüncem yok.

Öyle bir şey olur mu hiç! Ülkemi çok seviyorum. Bütün sosyal çevrem, arkadaşlarım, işim gücüm burada. O bir şakaydı. Bütün hayranlarım 'Artık Türkiye'ye dönmeyecek' şeklinde yorumlar yapınca ben de bir şaka yapmak istedim.

Yazılı bir şaka olduğu için çok anlaşılmadı galiba" ifadelerini kullandı.

'AŞK' İDDİALARINA SON NOKTA!

Demet Özdemir, DJ Sergio ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodulara ise "Çok arkadaş edindim orada, hayatımda kimse yok" diyerek son noktayı koydu.

"AŞKA KÜSMEDİM"

Ağustos 2022'de dünyaevine girdiği Oğuzhan Koç'tan sekiz ay sonra boşanan Demet Özdemir, "Aşka küstünüz mü?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

Hiç küsmedim, kapısı kapatılacak ya da aranılacak bir şey değil bu. Demet Özdemir'in kalbini çalmak zamana ve mekana göre değişebilir. Beni aşk konusunda ne etkiler gerçekten ben de bilmiyorum.