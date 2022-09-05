Demet Özdemir'den Eşi Oğuzhan Koç'a Olay Yorum!

28 Ağustos'ta evlenen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir düğünden kareleri paylaşmaya devam ediyor. Ünlü çift birbirlerinin paylaşımına yorum yapmayı da ihmal etmiyor. İşte detaylar...

Düğünden günler sonra Oğuzhan Koç'tan yeni paylaşım geldi. Damatlığıyla çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi.

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir de eşinin fotoğraflarına kayıtsız kalmadı.

İlk olarak kalp emojisiyle yorum yapan oyuncu, sonrasında "Kocam bey" ifadeleriyle bir yorum daha yaptı. Koç da Özdemir'e; "Eşim hanım" diye karşılık verdi.

Öte yandan Oğuzhan Koç, eşine Türkiye'de tek olan Bvlgari serpenti gerdanlık hediye etmişti. Koç'un düğün hediyesinin detayları da çok geçmeden belli omuştu. Ünlü şarkıcının eşine düğün hediyesi olarak aldığı gerdanlığın 47 bin 500 euro (yaklaşık 861 bin TL) değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 37 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.

OĞUZHAN KOÇ ÖZEL HAYATI

Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile evlidir.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlidir.