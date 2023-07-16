Değişimiyle dikkat çeken Merve Boluğur, sütyensiz pozlarıyla olay oldu

Son yıllardaki değişimiyle adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Boluğur sütyensiz pozlarını art arda paylaştı.

Yıllar önce rol aldığı dizilerle adından söz ettiren ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, değişimiyle olay olmuştu. Boluğur bu kez sütyensiz pozlarıyla adından söz ettirdi.

YENİ İMAJI ÇOK KONUŞULDU

4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Merve Boluğur, yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı. Oldukça değişen ve kilo aldığı görülen oyuncu hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.

SÜTYENSİZ POZLARINI PAYLAŞTI

Magazin dünyasının asi güzeli olan Merve Boluğur, son paylaşımında yine cesaretini konuşturdu. Boğazda poz veren ünlü oyuncu sütyensiz kombinini sosyal medya hesabından paylaştı.