Defne Samyeli sessizliğini bozdu: Kızım Derin Talu'nun Emircan Şahin'den şiddet gördüğü iddiaları doğru

Defne Samyeli, 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gördüğü iddialarını doğruladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Samyeli, "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki küçük kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği öne sürüldü. Samyeli, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"KIZIMIN DARP EDİLDİĞİNE DAİR HABER DOĞRU"

Darp iddialarının doğru olduğunu belirten Samyeli Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz.

"ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜ TOLERE EDİLEMEZ"

Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım. Kamuoyundan ve değerli basın mensubu arkadaşlarımdan bir anne olarak ricam, bu süreci kızımın herhangi bir soru ve yorumla yıpratılmadan geçirmesi. Yıpratılmasın ki, erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan ünlü ünsüz bütün kızlarımız, kadınlarımız, basında da ikinci bir mağduriyete uğrama korkusu olmadan haklarını arayabilsinler. Gereken bütün açıklamaları ben yapacağım; anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim."