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Danla Bilic'in şiddete uğradığı olayda mağdur olan biri daha var

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Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiği olay sonrası, aynı isme sahip futbolcu Berk Çetin sosyal medya üzerinden haksız yere tepkiler aldı. Darp olayı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan futbolcu, isim benzerliği nedeniyle hedef alındığını belirtti ve 'Haberlerde gördüğünüz kişi ben değilim' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Şiddet görüntüleri ortaya çıkan olayda isim benzerliği ortalığı karıştırdı.

Danla Bilic'i darp eden şahısla aynı isme sahip olan futbolcuya yorum yağdırdılarDanla Bilic'in eski sevgilisi olan Berk Çetin

AYNI İSME SAHİP FUTBOLCUYA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada darp edildiğini ve aylardır şikayetçi olduğu Berk Çetin'le yaşadıklarını anlatan Danla Bilic, ardından yüzünün halini paylaşmıştı. Berk Çetin'in şiddet görüntüleri ortaya çıkarken aynı isme sahip bir futbolcu sosyal medya hesabına gelen kötü yorumların ardından açıklamada bulundu.

Danla Bilic'in şiddete uğradığı olayda mağdur olan biri daha varFutbolcu Berk Çetin

Danla Bilic'i darp eden şahısla aynı isme sahip olan futbolcuya yorum yağdırdılarFutbolcu Berk Çetin

"Arkadaşlar haberlerde gördüğünüz kişi ben değilim. İsim soy isim benzerliği lütfen hesabıma yorum yapmayın. Anlayışınız için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, Danla Bilic'in başına gelen bu kötü olay için çok üzgünüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim. Herkes gibi bir ailem ve işim var bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar hayatımı etkiliyor. Lütfen artık hesabıma yorum yapmayın" ifadelerini kullanan futbolcu Berk Çetin ortada bir karışıklık olduğunu dile getirdi.

Danla Bilic'i darp eden şahısla aynı isme sahip olan futbolcuya yorum yağdırdılar

Danla Bilic'i darp eden şahısla aynı isme sahip olan futbolcuya yorum yağdırdılar

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Danla Bilic'in şiddete uğradığı olayda mağdur olan biri daha var
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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