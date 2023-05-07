Danla Bilic kendisine "Influencer" denmesine isyan etti: Bir yerde Influencerlar konuşulduğunda bizleri de eskort sanıyorlar

Yaptığımakyaj videolarıyla ünlenen ve YouTue kanalında milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Biliç, kanalına yeni bir format getirdi. Ünlü isimleri yemek programı konsetindeki programında ağırlayan Biliç'in bu haftaki konuğu ise İbrahim Selim oldu.

KENDİSİNE INFLUENCER DENMESİNE KIZDI

Son dönemde popüler olan "Influencer" tanımı hakkında konuşan Danla Biliç, herkesin kendisini Influencer ilan etmesine isyan etti.

"HERKES INFLUENCERIM DİYOR"

Bu konuda bir ayrımın yapılmasını isteyen Biliç ilginç bir çıkışta bulundu: "Müzik dünyasında müzisyenler nasıl bir meslek birliğine üye oluyorlarsa, influencerlarda da aynı şey olmalı. Herkes influencerım diyor. Her 50-60 bin takipçisi olan, af edersiniz eskortlar bile kendini influencer olarak tanıtıyor. Sonra bir yerde influencerlar konuşulduğunda bizleri de eskort sanıyorlar.