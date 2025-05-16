"Dağ başında soğuk varmış" türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

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"Dağ Başında Soğuk Varmış" türküsünü çocukken söyleyerek hafızalara kazınan Metehan Polat, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Şu an 25 yaşında olan Polat, çocukluk haliyle düet yaptığı videosuyla sosyal medyada yeniden gündem oldu.

2007 yılında söylediği "Dağ Başında Soğuk Varmış" türküsüyle hafızalara kazınan ve çocuk yaşta viral olan Metehan Polat, uzun bir aradan sonra yeniden gündemde... Küçük yaşta söylediği türküyle büyük beğeni toplayan Polat, yıllar sonra aynı türküye kendi çocukluk haliyle düet yaptı.

'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Geçmişte çekilen videoların yeniden viral olmasıyla birlikte Polat'ın hem sesi hem de son hali sosyal medya kullanıcılarının gündeminde üst sıralara yükseldi.

İşte Metehan Polat'ın son hali;

'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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