Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin Tumluer, eleştirilere sert çıktı: Haddinizi bilin

Berk Atan, Eda Ece ve Seren Şirince'nin başrolü paylaştığı İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini oynayan Aybike Esin Tumluer, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirdi. Operasyon sonrası adını Atlas Karan olarak değiştiren ve oyunculuk kariyerine devam eden Tumluer, bu süreçte hakkında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

"HADDİNİZİ BİLİN"

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Tumluer, eleştirilere şu sözlerle cevap verdi: "Hakkımdaki varsayımlarınızı kendinize saklayınız. Ben bir sanatçıyım ve sadece işim ile gündeme geliyorum. Bunun dışındaki saçma sapan haberleriniz, yorumlarınız hatta tebrikleriniz umurumda değil. Sınırınızı bilmeniz için karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim. Haddinizi bilin."

İşte oyuncunun merak edilen son hali...