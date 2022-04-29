Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin Tumluer, eleştirilere sert çıktı: Haddinizi bilin - Haberler

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Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin Tumluer, eleştirilere sert çıktı: Haddinizi bilin

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin Tumluer, eleştirilere sert çıktı: Haddinizi bilin

Yıllar önce yayınlanan İlişki Durumu Karışık dizisinde rol alan Aybike Esin Tumluer, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek adını değiştirdi. Geçirdiği değişim süreciyle ilgili aldığı eleştirilerden rahatsız olan Tumluer, "Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak isterim. Haddinizi bilin" diyerek tepki gösterdi.

Berk Atan, Eda Ece ve Seren Şirince'nin başrolü paylaştığı İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini oynayan Aybike Esin Tumluer, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirdi. Operasyon sonrası adını Atlas Karan olarak değiştiren ve oyunculuk kariyerine devam eden Tumluer, bu süreçte hakkında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

"HADDİNİZİ BİLİN"

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Tumluer, eleştirilere şu sözlerle cevap verdi: "Hakkımdaki varsayımlarınızı kendinize saklayınız. Ben bir sanatçıyım ve sadece işim ile gündeme geliyorum. Bunun dışındaki saçma sapan haberleriniz, yorumlarınız hatta tebrikleriniz umurumda değil. Sınırınızı bilmeniz için karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim. Haddinizi bilin."

Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin Tumluer, eleştirilere sert çıktı: Haddinizi bilin

İşte oyuncunun merak edilen son hali...

Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin Tumluer, eleştirilere sert çıktı: Haddinizi bilin

Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin Tumluer, eleştirilere sert çıktı: Haddinizi bilin

Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin Tumluer, eleştirilere sert çıktı: Haddinizi bilin

Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin Tumluer, eleştirilere sert çıktı: Haddinizi bilin

Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin Tumluer, eleştirilere sert çıktı: Haddinizi bilin

Ecem Altan
Ecem Altan
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