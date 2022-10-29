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Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Magazin Haberleri

Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle hafızalara kazınan ve geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştiren yeni adıyla Meli Bendeli, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli bir fotoğrafını paylaştı.

Bir döneme damga vuran Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi. Adını Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu, değişiminin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar da adından söz etmeye devam ediyor.

DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Oyunculuk yapmaya devam eden Meli Bendeli, Instagram hesabından göğüs dekolteli bir fotoğrafını paylaştı. Bendeli'nin herhangi bir açıklamada yazmadan yayınladığı poz, kısa sürede dikkat çekti.

Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, göğüs dekolteli pozunu paylaştı

"TRAVESTİYİM DİYE DUDAKLARIMI YAPTIRMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Daha önce yaptığı bir açıklama travesti olduğunu söyleyen oyuncu, "Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" diyerek güzellik algısını kırmaya çalışmıştı.

Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ahmet Melih Yılmaz Çukur Magazin Haberler

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