Cinsel organına estetik yaptıran genç model ölümden döndü ama akıllanmadı: Pişman değilim

İngiliz model Dellie Isla, cinsel organına estetik yaptırmak için ameliyat oldu. Operasyondan kısa bir süre sonra enfeksiyondan dolayı yoğun bakıma kaldırılan genç model, iyileşmesinin ardından skandal bir açıklamaya imza attı. Isla, cinsel hayatının iyi olduğunu operasyondan pişmaz olmadığını dile getirdi.

21 yaşındaki ingiliz model Dellie Isla, cinsel organının görüntüsünü beğenmediği için bıçak altına yattı. Genç model 6000 sterlin masraf ettiği ameliyat sonrası eve geldikten birkaç saat sonrayere yığıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan modelin enfeksiyon kaptığı tespit edilince birkaç ameliyata daha alındı.

10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutulan model ölümden dönmesine rağmen yaptığı ameliyat sonrası cinsel yaşamının çok daha kaliteli olduğunu ve bundan pişmanlık duymadığını söyledi.

Model TikTok'da yaptığı açıklamada süreç boyunca çok acı çektiğini doktorların büyük çabası sonucu hayatta kaldığını söyledi.