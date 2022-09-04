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Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti

Magazin Haberleri

Ünlü İngiliz model 30 yaşındaki Cara Delevingne, Batı Hollywoodda, cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya girip alış veriş yapmadan önce aracında solgun bir halde sigara içerken ve gözüne damla damlatırken görüntülendi. Modelin bu hali hayranlarını endişelendirdi.

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne'nın son görüntüsü görenleri korkuttu. Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya girip alış veriş yapan ünlü ismin solgun halleri kameralara yansıdı.

Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti

Girdiği dükkanda yaklaşık yarım saat kalan modelin mekandan çıktıktan sonra içinde ne olduğu belli olmayan bir pipoyu içtiği görüldü.

Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti

Mağazada bacaklarındaki morluklar açık bir şekilde belli olan Cara, aracına binerken sürekli saçlarını düzeltmeye çalıştığı ve yüzünü kaşıdığı görüldü.

Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti

Bir hayli yorgun ve yüzü solgun görünen Cara, daha sonra aracında elbiselerini değiştirdikten sonra uzaklaştı.

Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti

Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti

Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Cara Delevingne Magazin Haberler

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