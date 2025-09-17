Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değişimiyle gündeme gelmişti: Son hali dikkat çekti

Haberler

Güncelleme:
Türk televizyonunun sevilen oyuncusu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997'de dünyaya gelen oğulları Ardahan, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirerek 'Ayda' adını almıştı. Amerika'da yaşamını sürdüren Ayda Öztoprak, sosyal medyadaki paylaşımları ve dikkat çeken değişimiyle gündeme geliyor.

Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden Çiçek Dilligil, uzun yıllara dayanan başarılı kariyerinde Kaygısızlar, Çılgın Bediş, Yılan Hikayesi, Kuzenlerim ve Avrupa Yakası gibi unutulmaz projelerde rol almıştı.

Son olarak Dilek Taşı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle izleyiciden tam not alan usta oyuncu, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Dilligil ile müzisyen eşi Bora Öztoprak, uzun süredir sürdürdükleri mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Çift, 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan ile ailelerini büyütmüştü.

Ancak Ardahan Öztoprak, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş süreciyle kamuoyunun gündemine gelmişti. Ameliyat sürecini tamamladıktan sonra "Ayda" adını alan genç, şu an Amerika'da yaşamını sürdürüyor. Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayda'nın son gönderileri kısa sürede gündem oldu.

"HEVES DEĞİL, MARJİNAL BİR DURUM DEĞİL"

Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan Çiçek Dilligil, şu ifadeleri kullanmıştı, "26 yaşında artık bir birey. Aile olarak çocuğumuzun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım, 'hadi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
