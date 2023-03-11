Çiçeği burnunda çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı, kuzey ışıklarına gitti

Paris tatilinin dönüşte havalimanında görüntülenen ve aşklarını ilan eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti bu sefer de kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya gitti. İlişkilerinin ciddi olduğunu söyleyen Sabancı, kuzey ışıklarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Kaan Yıldırım ile kısa süreli ilişkisini noktalayan başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyetede çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan tatili Paris tatilinin dönüşünde birlikte kamera karşısına geçip birlikteliklerini ilan etti.

KUZEY IŞIKLARININA GİTTİLER

İlişkileri dolu dizgin devam eden ikili Paris'in ardından bu sefer de Finlandiya'ya gitti. Çiçeği burnunda aşıklar bu sefer de birlikte kuzey ışıklarını seyretti. O anları Instagram hesabından paylaşan Hakan Sabancı, herhangi bir açıklama yazmadı. Erçel ise paylaşım yapmamayı tercih etti.

"CİDDİ BİR İLİŞKİ"

Paris tatilinin dönüşünde görüntülenen çiftten Hande Erçel "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel. Size de teşekkür ederiz" derken Hakan Sabancı da "Ciddi bir ilişki" demişti.

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