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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu

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2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti geçtiğimiz sene boşandı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı bu yüzden de boşanmak istediği ileri sürüldü. Magazin gündeminde konuşulmaya başlanan olayla ilgili taraflardan açıklama geldi.

"EVLİLİK ESRA YÜZÜNDEN BİTMEDİ"

Söylentilerin ardından Bülent Şakrak'ın menajeri Handan Taşkın yaptığı açıklamada "Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" dedi.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu

"BÜLENT ŞAKRAK'LA 4 AYDIR BİRLİKTEYİZ"

Şakrak ile Düvenci'nin 8 yıllık evliliğini bitiren kadın olarak görülen genç oyuncu Esra Akpınar ise Müge Dağıstanlı'ya sessizliğini bozarak "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

yuva yıkanın yuvası olmaz ancak gönül eğlendirilen bir masanın çıtırdatılacak çerezi olursun

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